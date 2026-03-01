Шарунас Ясикевичус и играчи от Евролигата блокирани в Дубай

Настоящата ситуация в Близкия изток причинява сериозни смущения в пътуванията, а отборите от Евролигата усещат последствията.

Според информация на Meridian Sport, старши треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус е сред баскетболните фигури, блокирани в Дубай, заедно с няколко играчи от водещи европейски клубове.

По данни на Ягиз Сабунджуоглу, ръководството на Фенербахче е в постоянен контакт както с Ясикевичус, така и със съответните власти. Полагат се усилия за безопасното завръщане на Шарас в Турция и всичко е под контрол. Ясикевичус изчаква на сигурно място.

Летищата в Обединените арабски емирства, включително тези в Дубай и Абу Даби, остават затворени, а полетите във въздушното пространство на региона не се изпълняват. Това не позволява на спортисти и треньори да се завърнат в Европа по график.

Ясикевичус не е единственият засегнат. Трима играчи на Партизан Моцарт Бет Белград - Дилън Осетковски, Шейк Милтън и Дуейн Уошингтън, също са блокирани в Дубай.

Макаби Тел Авив също е засегнат, като играчите Лони Уокър, Ифе Лундберг и Джими Кларк са останали в града.