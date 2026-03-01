Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тити от Израел: Гледах по-шеговито на нещата, докато не гръмна бомба на 500 метра от апартамента ми

Тити от Израел: Гледах по-шеговито на нещата, докато не гръмна бомба на 500 метра от апартамента ми

  • 1 март 2026 | 14:59
  • 3656
  • 8
Тити от Израел: Гледах по-шеговито на нещата, докато не гръмна бомба на 500 метра от апартамента ми

Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов обяви какво се случва с него в Израел и по какъв начин се очаква да се прибере в България. 

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

"Обстановката е сериозна, независимо от огромния опит, който имат израелците. Няма паника, в никакъв случай. Да ви кажа честно, до вчера, докато гръмна бомбата на 500 метра от апартамента, където съм, аз малко подценявах ситуацията и гледах по-шеговито, но нещата са сериозни. Това е реална война. За съжаление, през XXI век сме свидетели на невиждани човешки безумия. Но това са фактите. В момента съм на 60 км на север от Тел Авив. Имаше вариант да се пътува до Йордания.

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Последната информация е, че тръгваме на 400 км оттук към Елад. Оттам най-вероятно през Атина и до София, за да се приберем. Реални бомби, реална война. Аз съм човек, който е позитивен, искам да благодаря на всички. Много съобщения получих, благодаря и на посланичката, която се обади. Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома. Аз съм човек, който безумно вярва в Господ", довери Тити пред БНТ.

