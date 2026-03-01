Цървена звезда изпрати център под наем в Турция

Центърът на Цървена звезда Урош Плавшич ще доиграе сезона под наем. 27-годишният сърбин ще продължи кариерата си в Бордо Спортиф, който заема трето място във втора дивизия на турското първенство, обявиха официално от сръбския гранд.
През настоящия сезон Плавшич получаваше ограничено игрово време. В седем мача от Евролигата той записа средно по едва 1 точка и 1.6 борби за пет минути на паркета. Очаква се престоят под наем да му осигури нужната игрова практика и повече възможности да покаже качествата си.
Снимки: Imago