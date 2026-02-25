Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Силен Денислав Бърдаров с 18 точки, но ИББ с нова загуба в Турция

  • 25 фев 2026 | 18:13
Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допуснаха 14-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпиха като гости на коравия тим на Бурса Бююкшехир Беледийе с 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 20:25) в среща от 21-ия кръг на шампионата, играна този следобед.

По този начин Бърдаров и съотборниците му са на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 14 загуби и 21 точки в актива си. В следващия 22-и кръг ИББ са отново гости, но на 13-ия в подреждането Аккуш. Мачът е в неделя (1 март) от 13,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра отличен мач за ИББ и стана втори по резултатност с 18 точки (56% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +9).

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, пък стана най-резултатен със страхотните 27 точки (1 ас и 54% ефективност в атака - +20), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Бурса Османи Уриарте (4 блока, 68% ефективност в атака и 57% позитивно посрешане - +22) и Петър Дирлич (4 блока, 1 ас и 59% ефективност в атака - +18) реализираха 23 и 22 точки за победата.

