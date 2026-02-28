Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров дебютира за Галатасарай при загуба от шампиона Зираатбанк

Георги Татаров дебютира за Галатасарай при загуба от шампиона Зираатбанк

  • 28 фев 2026 | 16:59
  • 195
  • 0
Георги Татаров дебютира за Галатасарай при загуба от шампиона Зираатбанк

Световният вицешампион с България Георги Татаров направи официалния си дебют за Галатасарай HDI Сигорта при домакинската загуба от шампиона на Турция Зираатбанк с 0:3 (17:25,21:25,22:25) в среща от 22-ия кръг на Егелер лига. Двубоят се изигра в зала „Дурхан Фелек“ в Истанбул.

Георги Татаров се появи в игра през втория и третия гейм. Българският посрещач изпълни 5 начални удара, като допусна една грешка. В атака бе потърсен три пъти, но не успя да реализира точка.

Най-резултатен стана Нимир Абдал-Азиз с 21 точки.

Томаш Форнал добави 11 точки, а Бедърхан Бюлбюл записа 10 точки .

С този успех тимът от Анкара записа 18-а победа в 20 мача и с 53 точки оглавява класирането. Галатасарай остава трети с 43 точки.

