Малена след третото място: Чувствам се много добре, това ми е втори подиум на тази писта

Суперталантът в сноуборда Малена Замфирова се нареди трета във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

“Чувствам се много добре, това ми е втори подиум за тази година и втори подиум на тази писта. Много ми хареса състезанието. Единственото, което можеше да се случи по добре, е Тери, Радо и Сашко да продължат по-напред, но нищо, следващото състезание"”, сподели пред БФСки след днешния старт Малена.