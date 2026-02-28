Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 477
  • 0
Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Янков преодоля квалификациите, но в първата фаза на елиминациите загуби срещу швейцареца Дарио Кавицел с 0.16 секунди разлика и остана девети в крайното класиране.

Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров и Александър Кръшняк отпаднаха в квалификациите.

Победител в състезанието стана италианецът Маурицио Бормолини, който в големия финал спечели срещу корееца Санхо Ли. В спора за бронза словенецът Тим Мастнак надделя над канадеца Арно Годе.

При жените първа е японката Цубаки Мики, която във финала се наложи над чехкинята Зузана Мадерова и записа трета победа за сезона.

Десетата от Олимпиадата в Милано-Кортина Малена Замфирова отпадна в квалификациите.

Лидер в генералното подреждане за Световната купа при мъжете е италианецът Маурицио Бормолини с 620 точки, докато с най-предно класиране от българите е Радослав Янков - 12-и с 272 точки. Тервел Замфиров има 248 точки на 15-та позиция, а Александър Кръшняк е 26-и със 113 точки.

При дамите Цубаки Мики е начело с начело с 680 точки. Малена Замфирова заема 10-о място с 272 точки.

Утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом в Криница.

