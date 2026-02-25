Специална награда за Малена Замфирова, Радо Янков и БФСки

Председателят на Българска федерация по ски Цеко Минев получи наградата за "изграждане на златно бъдеще в спорта" - специален приз на церемонията "Спортист на годината" 2025. Румен Стоилов от Асоциацията на българските спортни федерации връчи наградата на Минев.

Вицепрезидентът на БФСки Георги Бобев награди Малена Замфирова за изгряващ талант на родния спорт. Тя и брат ѝ Тервел наградиха Радослав Янков със специален приз за "оставане на следа в спорта", бидейки "знаменосецът" на страхотните постижения в сноуборда от последните години.

"Привилегия е да съм сред всички вас", каза Минев. "Вие сте хора, които сте разнасяли славата на България по целия свят. Заслужавате дълбок поклон. Нека всички политици да запомнят, че само спортът обединява една нация така.

Олимпийските игри бяха живият пример. След 20 години отново сме там, където трябва да бъдем. Пожелавам на всички здраве и да дерзаят всички наши спортисти и деятели. Ние ще помогнем с каквото можем", каза Минев.