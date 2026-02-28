Малена Замфирова не успя да преодолее квалификациите в Криница

Десетата от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Малена Замфирова не успя да се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Замфирова се нареди на 25-а позиция в квалификациите с общо време 1:13.10 минути след двата манша. Българката записа 36.62 секунди при първото си спускане по синьото трасе, а по червеното - 36.48 секунди. Най-бърза в пресявките беше японката Цубаки Мики с общ резултат 1:09.10 минути.

Финалите в Криница днес предстоят от 14:30 часа българско време, а утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом.

Снимки: Startphoto