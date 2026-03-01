Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

Радослав Янков и Тервел Замфиров се наредиха съответно на шесто и седмо място във второто състезание на паралелния гигантски слалом в Криница.

Янков, трети в квалификациите, отстрани австриеца Доминик Бургщалер на осминафиналите, а на четвъртфиналите загуби от олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия), изоставайки с 0.26 секунди.

Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

Седмият от пресявките Замфиров изпревари италианеца Роланд Фишналер (Италия) на осминафиналите. Впоследствие бронзовият медалист от Олимпийските игри отпадна в четвъртфиналната серия срещу вчерашния победител Маурицио Бормолини, оставайки на 0.15 секунди от италианеца.

Третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк завърши на 33-о място.

С победата в днешния старт при мъжете ликува отново Маурицио Бормолини, който победи Щефан Баумайстер (Германия) в големия финал, а в конкуренцията за третата позиция швейцарецът Дарио Кавицел се наложи над Бенямин Карл.

Бормолини води в генералното класиране за Световната купа със 720 точки, както и в дисциплината с 588 точки. Радослав Янков е 11-и с 312 точки, а Тервел Замфиров се намира на 14-о място с 284. Янков заема девета позиция в подреждането в паралелния гигантски слалом с 287 точки, а Замфиров е 15-и с 246.