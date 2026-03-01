Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски продължава похода към титлата с домакинство срещу Локомотив (Сф) - на живо от "Герена" с очаквания и състви
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

  • 1 март 2026 | 15:44
  • 398
  • 0
Янков и Замфиров в Топ 8 в Криница

Радослав Янков и Тервел Замфиров се наредиха съответно на шесто и седмо място във второто състезание на паралелния гигантски слалом в Криница.

Янков, трети в квалификациите, отстрани австриеца Доминик Бургщалер на осминафиналите, а на четвъртфиналите загуби от олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия), изоставайки с 0.26 секунди.

Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница
Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

Седмият от пресявките Замфиров изпревари италианеца Роланд Фишналер (Италия) на осминафиналите. Впоследствие бронзовият медалист от Олимпийските игри отпадна в четвъртфиналната серия срещу вчерашния победител Маурицио Бормолини, оставайки на 0.15 секунди от италианеца.

Третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк завърши на 33-о място.

С победата в днешния старт при мъжете ликува отново Маурицио Бормолини, който победи Щефан Баумайстер (Германия) в големия финал, а в конкуренцията за третата позиция швейцарецът Дарио Кавицел се наложи над Бенямин Карл.

Бормолини води в генералното класиране за Световната купа със 720 точки, както и в дисциплината с 588 точки. Радослав Янков е 11-и с 312 точки, а Тервел Замфиров се намира на 14-о място с 284. Янков заема девета позиция в подреждането в паралелния гигантски слалом с 287 точки, а Замфиров е 15-и с 246.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Малена след третото място: Чувствам се много добре, това ми е втори подиум на тази писта

Малена след третото място: Чувствам се много добре, това ми е втори подиум на тази писта

  • 1 март 2026 | 16:04
  • 185
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

Страхотно! Малена Замфирова с бронз на Световната купа в Криница

  • 1 март 2026 | 14:46
  • 3056
  • 4
Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

  • 1 март 2026 | 14:42
  • 411
  • 1
Стартът в Супер-Г при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен

Стартът в Супер-Г при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен

  • 1 март 2026 | 14:41
  • 544
  • 0
Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

  • 1 март 2026 | 13:57
  • 420
  • 0
София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

  • 1 март 2026 | 12:59
  • 547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (София), без изненади в състава на "сините"

11-те на Левски и Локомотив (София), без изненади в състава на "сините"

  • 1 март 2026 | 16:03
  • 4404
  • 13
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 11142
  • 58
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 32227
  • 73
Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

  • 1 март 2026 | 15:25
  • 8812
  • 6
Манчестър Юнайтед 0:1 Кристъл Палас, Лакора откри след корнер

Манчестър Юнайтед 0:1 Кристъл Палас, Лакора откри след корнер

  • 1 март 2026 | 15:59
  • 3746
  • 2
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 14563
  • 21