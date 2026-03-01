Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

  • 1 март 2026 | 12:59
  • 230
  • 0
София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

Италианката София Годжа спечели втория супергигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора)

33-годишната Годжа, олимпийска шампионка в спускането от Пьончан 2018, премина трасето за 1:25.95 минута и записа втори успех за сезона и 28-и в кариерата си.

Двукратната сребърна медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и победителка от вчера Ема Айхер (Германия) остана втора с пасив от 24 стотни от секундата.

Трета се нареди Кайса Викхоф Лий (Норвегия), на 31 секунди от Годжа.

В топ 6 са още Корин Сутер (Швейцария), Лаура Пировано (Италия) и Естер Ледецка (Чехия).

Друга италианка - Федерика Бриньоне, която завоюва титлите в гигантския и супергигантския слалом на Олимпиадата по-рано този месец, се нареди осма с пасив от 99 стотни.

Американската звезда Микаела Шифрин не участва в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на Световната купа с 1133 точки, пред също отсъстващата швейцарка Камий Раст с 963 и Айхер с 914 точки.

София Годжа продължава да води в подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината с 420 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 336. Айхер е трета с 304 точки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 март 2026 | 07:41
  • 712
  • 0
Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

  • 28 фев 2026 | 16:42
  • 1121
  • 0
Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 1073
  • 1
Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 1298
  • 0
Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

  • 28 фев 2026 | 15:23
  • 1357
  • 1
Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

  • 28 фев 2026 | 13:36
  • 5857
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 749
  • 0
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 15300
  • 39
Втора лига на живо: започна мачът в Русе

Втора лига на живо: започна мачът в Русе

  • 1 март 2026 | 12:30
  • 17331
  • 14
Съставите на Кремонезе и Милан

Съставите на Кремонезе и Милан

  • 1 март 2026 | 12:43
  • 641
  • 0
11-те на Марек и Янтра (Габрово)

11-те на Марек и Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 13:24
  • 13
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2213
  • 1