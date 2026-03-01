София Годжа триумфира във втория супергигантски слалом в Солдеу

Италианката София Годжа спечели втория супергигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора)

33-годишната Годжа, олимпийска шампионка в спускането от Пьончан 2018, премина трасето за 1:25.95 минута и записа втори успех за сезона и 28-и в кариерата си.

Двукратната сребърна медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и победителка от вчера Ема Айхер (Германия) остана втора с пасив от 24 стотни от секундата.

Трета се нареди Кайса Викхоф Лий (Норвегия), на 31 секунди от Годжа.

В топ 6 са още Корин Сутер (Швейцария), Лаура Пировано (Италия) и Естер Ледецка (Чехия).

Друга италианка - Федерика Бриньоне, която завоюва титлите в гигантския и супергигантския слалом на Олимпиадата по-рано този месец, се нареди осма с пасив от 99 стотни.

Американската звезда Микаела Шифрин не участва в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на Световната купа с 1133 точки, пред също отсъстващата швейцарка Камий Раст с 963 и Айхер с 914 точки.

София Годжа продължава да води в подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината с 420 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 336. Айхер е трета с 304 точки.