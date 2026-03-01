Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията за второто състезание по ски полети в Кулм (Австрия), кръг от Световната купа по ски скокове.

Българинът направи скок от 186.0 метра и получи 149.0 точки, което му отреди 42-а позиция и той остана извън първите 40, които ще участват в основното състезание по-късно днес.

В събота Зографски беше 25-и в първото състезание в Кулм.

Най-добър опит в квалификациите направи лидерът в генералното класиране за Световната купа Домен Превц от Словения, който записа 217.5 точки след скок от 240.5 метра.

Основното състезание е насрочено за 14:30 часа българско време.