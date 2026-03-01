Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

  • 1 март 2026 | 14:42
  • 143
  • 1
Владимир Зографски отпадна в квалификацията в Кулм

Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията за второто състезание по ски полети в Кулм (Австрия), кръг от Световната купа по ски скокове.

Българинът направи скок от 186.0 метра и получи 149.0 точки, което му отреди 42-а позиция и той остана извън първите 40, които ще участват в основното състезание по-късно днес.

В събота Зографски беше 25-и в първото състезание в Кулм.

Най-добър опит в квалификациите направи лидерът в генералното класиране за Световната купа Домен Превц от Словения, който записа 217.5 точки след скок от 240.5 метра.

Основното състезание е насрочено за 14:30 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 март 2026 | 07:41
  • 766
  • 0
Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

  • 28 фев 2026 | 16:42
  • 1151
  • 0
Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 1114
  • 1
Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 1322
  • 0
Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

  • 28 фев 2026 | 15:23
  • 1384
  • 1
Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

  • 28 фев 2026 | 13:36
  • 5914
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6272
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24438
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3995
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 7039
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2280
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 3003
  • 1