Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Радо Янков продължава към 1/8-финалите в Полша, Замфиров и Кръшняк отпаднаха

Радо Янков продължава към 1/8-финалите в Полша, Замфиров и Кръшняк отпаднаха

  • 28 фев 2026 | 12:12
  • 164
  • 1
Радо Янков продължава към 1/8-финалите в Полша, Замфиров и Кръшняк отпаднаха

Радослав Янков се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Янков постигна общо време 1:06.42 минути, което му отреди девета позиция в квалификациите. Българинът записа седми резултат от 32.83 секунди по синьото трасе и 33.59 секунди по червеното във второто спускане.

Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров пропусна да влезе в топ 16, оставайки на 18-о място с 1:06.73 минути. Замфиров даде време - 33.06 секунди по синьото трасе, а впоследствие по червеното - 33.67 секунди.

Малена Замфирова не успя да преодолее квалификациите в Криница
Малена Замфирова не успя да преодолее квалификациите в Криница

Друг от българските олимпийци в сноуборда Александър Кръшняк не продължи след първия манш, където записа 33.66 секунди по червеното трасе и зае 35-а позиция.

С най-добър резултат в квалификациите при мъжете завърши Маурицио Бормолини от Италия - 1:05.08 минути.

Финалите в Криница днес предстоят от 14:30 часа българско време, а утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

  • 28 фев 2026 | 09:27
  • 256
  • 0
Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

  • 28 фев 2026 | 08:26
  • 449
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 фев 2026 | 08:02
  • 474
  • 0
Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 22:17
  • 4394
  • 2
Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

  • 27 фев 2026 | 21:48
  • 1099
  • 1
България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 1165
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 3778
  • 11
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 1623
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 8258
  • 59
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2714
  • 5
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2125
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 8708
  • 6