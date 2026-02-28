Радо Янков продължава към 1/8-финалите в Полша, Замфиров и Кръшняк отпаднаха

Радослав Янков се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Янков постигна общо време 1:06.42 минути, което му отреди девета позиция в квалификациите. Българинът записа седми резултат от 32.83 секунди по синьото трасе и 33.59 секунди по червеното във второто спускане.

Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров пропусна да влезе в топ 16, оставайки на 18-о място с 1:06.73 минути. Замфиров даде време - 33.06 секунди по синьото трасе, а впоследствие по червеното - 33.67 секунди.

Малена Замфирова не успя да преодолее квалификациите в Криница

Друг от българските олимпийци в сноуборда Александър Кръшняк не продължи след първия манш, където записа 33.66 секунди по червеното трасе и зае 35-а позиция.

С най-добър резултат в квалификациите при мъжете завърши Маурицио Бормолини от Италия - 1:05.08 минути.

Финалите в Криница днес предстоят от 14:30 часа българско време, а утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом.

Снимки: Imago