  2. Торнео Betano, Аржентина
  3. ВАР попречи на Бока да победи

  • 1 март 2026 | 05:27
  • 68
  • 0
В нощта на 28-и февруари срещу 1-ви март (събота срещу неделя) се изиграха 13 нови мача от редовния сезон на Торнео Betano Апертура. След техния край Естудиантес Ла Плата и Велес Сарсфийлд водят колоната в група “А” с по 15 точки, докато Индепендиенте Ривадавия е първи в група “В” с 16 точки.

Единственият мач преди полунощ не излъчи победител и в него един от традиционните аржентински отбори Бока Хуниорс записа равенство 1:1 срещу Химнасия Мендоса. Лусиано Паредес откри резултата в 15-ата минута за гостите, а малко преди почивката столичният гранд изравни. Попадението отбеляза Мигел Мерентиел в 41-вата минута, а в изтичащите секунди на редовното време на първата част се разписа и Адам Барейро, но след намеса на ВАР резултатът остана непроменен. Интересното бе, че Барейро даде решаващия пас при изравнителния гол, но видеоасистент-реферът му попречи да се превърне в пълен герой на “Ла Бомбонера” в Буенос Айрес. Така Бока не загуби в четвърти пореден мач, но не успя да се изкачи в зоната на плейофите, докато съперникът няма нито един успех в този период и също е извън топ 8.

Два късни гола донесоха победата на Индепендиенте срещу Сентрал Кордоба с 2:0.

Габриел Авалос откри резултата в 89-ата минута, а в 5-ата минута на добавеното време Иван Марконе оформи крайния резултат.

С трите точки Индепендиенте се доближи на две точки от първото място в група “А”, докато Сентрал Кордоба остава извън зоната на плейофите.

Последният мач, подобно на първия, също не излъчи победител, след като Талерес Кордоба и Сан Лоренцо не си вкараха. Към момента и двата тима са в топ 8 на група “А”.

Програмата на Апертура продължава още тази вечер с нови пет мача, като преди полунощ ще има само един мач между Нюелс Олд Бойс и Росарио Сентрал в 22:00 часа българско време. В рамките на новото денонощие са останалите четири двубоя, като последният от тях ще бъде от 2:30 часа и в него Тигре е домакин на Химнасия Ла Плата.

