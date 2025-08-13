Марко Ройс ще стане посланик на Борусия (Д) след края на кариерата си

Една от легендите на Борусия (Дортмунд) Марко Ройс ще стане посланик на клуба в бъдеще, съобщава "Билд".

36-годишният футболист напусна Борусия през 2024-та след 12 години в тима и подписа с Лос Анджелис Галакси, където играе и в момента. Контрактът му е до 2026-а. Очаква се Ройс да подпише официално договор с клуба от Дортмунд след края на състезателната си кариера.

За новата роля на бившия капитан на “жълто-черните” се споменава още от раздялата му с клуба като футболист, а двете страни вече водят разговори по темата. "Когато човек е свързан с толкова хора, колкото познавам аз там, бих бил глупак да не се завърна", каза Ройс малко преди да си тръгне от Дортмунд.

Снимки: Gettyimages