Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

  • 1 март 2026 | 01:44
Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

Три финала и общо 7 медала отбелязаха българските боксьори в 77-ото издание на Купа „Странджа“. Златислава Чуканова, Радослав Росенов и Рами Киуан ще играят за златни медали в неделя в зала „София“. След отличното начало на носителката на трофея от миналата година, тя бе последвана от нови две победи в рамките на днешния ден.

В категория до 60 килограма Радослав Росенов продължава да доминира на Купа „Странджа“. Националът ни направи още една крачка към спечелване на пета поредна титла в най-стария международен турнир по бокс в Европа след 5:0 съдийски гласа над Уилиям Хюит (Англия). Той ще срещне в неделя Габриел Оливейра. Бразилецът е световен вицешампион от Ливърпул, а мачът е шанс за реванш пред Радо, който отстъпи с 1:4 гласа на този противник в Англия.

Рами Киуан пък сътвори шоу за публиката по пътя към чистата си победа с 5:0 съдийски гласа над Александру Булеу (Румъния). Световният вицешампион се забавлява на ринга в зала „София“ и демонстрира пълно превъзходство по пътя към успеха в категория до 75 килограма. За златния медал в неделя Рами ще се изправи срещу Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). Двамата имат закачка от миналата година, когато узбекистанецът надделя над българския национал на финала на световното първенство в Ливърпул.

Останалите български представители заслужиха бронзови отличия. При дамите Алейна Мехмед (+80 кг) отстъпи на Валерия Аксенова (Казахстан). Ясен Радев (55 кг) бе надигран от украинеца Максим Зименко в равностойна битка. А Уилиам Чолов (80 кг) отстъпи в много здрав мач на друг украинец – Павло Илюша. При най-тежките (+90 кг) Йордан Морехон заслужи аплодисментите на публиката срещу Озодбек Алиев (Узбекистан). Националът ни обаче трябваше да приеме поражение с 2:3.

Входът за финалите за лицата до 18 години ще бъде безплатен.

СНИМКА: Българска Федерация по Бокс// FACEBOOK

