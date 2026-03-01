Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

  • 1 март 2026 | 01:28
  • 165
  • 0
Георги Граматиков със загуба на турнир от Големия шлем в Ташкент

Георги Граматиков загуби в третия кръг на турнира по джудо Големия шлем в Ташкент (Узбекистан).

Българинът беше спрян от представителя на домакините Арслонбек Тоджиев, който завърши пети в категория до 81 килограма. Съперникът му е 19-и света и пети от Мондиал 2025.

Преди това Граматиков постигна две победи - над Итай Бибитко (Израел) на старта, след това преодоля със златна точка миналогодишния бронзов медалист Иракли Берошвили (Грузия).

В неделния ден на татамито излиза Ивайло Иванов при 90-килограмовите. Негов първи съперник ще бъде Шакхожодхужа Шарипов (Узбекистан). Противникът му е миналогодишен шампион на турнира и номер 1 на първенството на Азия.

В турнира участват 370 състезатели от 39 държави.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Невероятно! Жулиен Риков триумфира на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

Невероятно! Жулиен Риков триумфира на SENSHI 30 GRAND PRIX във Варна

  • 28 фев 2026 | 23:35
  • 5903
  • 5
Цели 24 медала за България в първия ден от Bulgaria Open G2

Цели 24 медала за България в първия ден от Bulgaria Open G2

  • 28 фев 2026 | 21:03
  • 864
  • 0
11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

11 титли за България на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“

  • 28 фев 2026 | 20:51
  • 576
  • 0
Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT!

Александър Йотовски: Обещавам нова кървава битка на MAX FIGHT!

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 437
  • 0
420 бойци от 27 държави се включиха в първия SENSHI лагер за годината

420 бойци от 27 държави се включиха в първия SENSHI лагер за годината

  • 28 фев 2026 | 16:26
  • 758
  • 0
Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

Злати Чуканова продължава похода си към златото на "Странджа"

  • 28 фев 2026 | 15:00
  • 1157
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 106096
  • 665
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 25634
  • 116
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 35475
  • 44
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 20580
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 18195
  • 35
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 31702
  • 134