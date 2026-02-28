Популярни
Елитни спортисти присъстваха на откриването на Bulgaria Open G2

  • 28 фев 2026 | 14:26
  • 236
  • 0

Днес в столичната "Арена София" бе открит най-големият международен турнир по таекуондо ЮЮБългария оупън" с ранг G2. Над 2300 състезатели от цял свят се впускат в битките за златните медали. Надпреварата е под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. На откриването присъстваха едни от най-ярките български спортисти, като олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, професионалният кикбоксьор Стоян Коприивленски, Чавдар Чернев, бизнесменът Петър Манджуков, една от легендите от САЩ'94 Ивайло Йорданов, председателят на федерацията по лека атлетика Георги Павлов, шефът на федерацията по плуване Георги Аврамчев, председателят на федерацията по ММА Станислав Недков, представители на различни посолства и още много известни лица от бизнеса и политиката."

"Ние се опитваме днес да покажем на света, че това е едно общо дело. Спортът е този, който може да събере всички на едно място. Спортът е този, който може да ни накара да бъдем заедно, да се радваме и да тъжим заедно. Защото в едно семейство няма само радост, има и тъга. Всички, които са тук и велики спортисти, дипломати, бизнесмени, политици, това е нашето семейство", каза Слави Бинев на официалното откриване. 

В първия ден, когато бяха битките в категории мъже и жени, България спечели един сребърен медал на Станислав Митков в кат. до 63кг. Днес продължават срещите при кадети, юноши и девойки. Утре е надпреварата в Пумсе, както и детският турнир Royal Open Kids.

