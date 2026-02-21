Популярни
  3. Венислав Антов най-резултатен за победа във Франция

  • 21 фев 2026 | 19:32
  • 454
  • 0
Юношата "Левски София" Венислав Антов даде своя солиден принос и за победа №18 на "Туркоан" в първенството на Франция.

Като гост на "Тулуза" тимът на 21-годишния диагонал се наложи с 3:1 (27:25, 25:20, 18:25, 25:22) в първа среща от 22-ия кръг. Тя бе сблъсък между 3-ия във временното класиране ("Туркоан") и 5-ия ("Тулуза"), като те запазиха позициите си.

Антов бе най-резултатен в мача с 19 точки (2 аса, 1 блок). На второто място в подреждането при реализаторите Вени вече има 447 точки. Лидер е словенският диагонал на шампиона "Тур" Ник Муянович с 462.

На третото място в класирането "Туркоан" е с 18 победи, 4 загуби и 49 точки. Водач е "Тур" с 18, 3, 54, а втори с 18, 3, 51 е "Монпелие". Те имат мач по-малко.

