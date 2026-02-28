Популярни
Миньор с нова победа в женското първенство

  • 28 фев 2026 | 18:48
Волейболистките на Миньор (Перник) записаха нова победа в женската "Demax+" лига, след като се наложиха без проблеми като домакини над аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:16, 25:12, 25:19) в двубой от 16-ия кръг на шампионата.

По този начин перничанки остават на 7-о място във временното класиране с 6 победи, 10 загуби и 19 точки. Варна ДКС продължава да е на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка.

В следващия, предпоследен, 17-и кръг от редовния сезон Миньор ще гостува на Дея спорт (Бургас), докато варненки са домакини на Славия.

