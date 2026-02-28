Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

Волейболистите на Със Суса Скай (Перуджа) се класираха на финала на Суперкупата на Италия.

Перуджа надделя убедително над шампиона Итас Трентино (Тренто) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) в първата полуфинална среща, която се игра в Триест.

Аржентинският наставник на Тренто Марсело Мендес не можеше в пореден двубой да разчита на голямата си звезда Алесандро Микиелето, който се възстановява от контузия.

Даниеле Лавия, който пък до скоро се възстановяваше от трябва игра цял мач за Тренто, но записа едва 6 точки (3 аса, 17% ефективност в атака, 17% перфектно и 39% позитивно посрещане - +2).

Уасим Бен Тара заби 21 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +10) за успеха на Перуджа.

Олег Плотницкий добави още 17 точки (2 аса, 1 блок, 67% ефективност в атака, 29% перфектно и 47% позитивно посрещане - +7).

Тео Форе бе най-реултатен за Тренто с 11 точки (65% ефективност в атака - -3).

Така утре на финала възпитаниците на Анджело Лоренцети от Перуджа ще срещнат победителя оп полуфинал №2 Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов, - Рана (Верона).

Полуфинал №1 на Суперкупата на Италия:

ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Тео Форе 11, Даниеле Лавия 6, Жорди Рамон 7, Флавио Жуалберто 3 - Габриеле Лауренцано-либеро (Алесандро Бристот 4, Габи Гарсия, Бела Барта 3, Алесандро Акуароне)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели, Уасим Бен Тара 21, Олег Плотницкий 17, Камил Семенюк 9, Роберто Русо 10, Федерико Кросато 4 - Масимо Колачи-либеро (Донован Дзаворонок, Себастиан Соле 1)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

СНИМКИ: legavolley.it