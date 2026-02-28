Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

  • 28 фев 2026 | 18:52
  • 425
  • 0
Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

Волейболистите на Със Суса Скай (Перуджа) се класираха на финала на Суперкупата на Италия.

Перуджа надделя убедително над шампиона Итас Трентино (Тренто) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) в първата полуфинална среща, която се игра в Триест.

Аржентинският наставник на Тренто Марсело Мендес не можеше в пореден двубой да разчита на голямата си звезда Алесандро Микиелето, който се възстановява от контузия.

Даниеле Лавия, който пък до скоро се възстановяваше от трябва игра цял мач за Тренто, но записа едва 6 точки (3 аса, 17% ефективност в атака, 17% перфектно и 39% позитивно посрещане - +2).

Уасим Бен Тара заби 21 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака - +10) за успеха на Перуджа.

Олег Плотницкий добави още 17 точки (2 аса, 1 блок, 67% ефективност в атака, 29% перфектно и 47% позитивно посрещане - +7).

Тео Форе бе най-реултатен за Тренто с 11 точки (65% ефективност в атака - -3).

Така утре на финала възпитаниците на Анджело Лоренцети от Перуджа ще срещнат победителя оп полуфинал №2 Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов, - Рана (Верона).

Полуфинал №1 на Суперкупата на Италия:

ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Тео Форе 11, Даниеле Лавия 6, Жорди Рамон 7, Флавио Жуалберто 3 - Габриеле Лауренцано-либеро (Алесандро Бристот 4, Габи Гарсия, Бела Барта 3, Алесандро Акуароне)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели, Уасим Бен Тара 21, Олег Плотницкий 17, Камил Семенюк 9, Роберто Русо 10, Федерико Кросато 4 - Масимо Колачи-либеро (Донован Дзаворонок, Себастиан Соле 1)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

СНИМКИ: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

  • 28 фев 2026 | 14:28
  • 598
  • 0
Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

  • 28 фев 2026 | 13:58
  • 952
  • 0
Напрежението расте: какво да очакваме в 19-ти кръг в efbet Супер Волей

Напрежението расте: какво да очакваме в 19-ти кръг в efbet Супер Волей

  • 28 фев 2026 | 13:47
  • 1564
  • 0
12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

  • 28 фев 2026 | 07:58
  • 8098
  • 2
БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

  • 27 фев 2026 | 21:13
  • 2307
  • 1
Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

  • 26 фев 2026 | 18:00
  • 3840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 85111
  • 438
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 7187
  • 23
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 14959
  • 20
Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

  • 28 фев 2026 | 19:29
  • 4369
  • 6
Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

  • 28 фев 2026 | 19:30
  • 2598
  • 2
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 15472
  • 88