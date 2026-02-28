Нефтохимик срази ЦСКА в София в битката за третото място

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) победи като гост ЦСКА с 3:1 (25:17, 26:24, 19:25, 25:19) в мача от 19-ия кръг на efbet Супер Волей, който се игра в столичната зала “Васил Симов”.

Така бургазлии на практика спечелиха битката за третото място в редовния сезон.

Нефтохимик излезе трети с актив от 38 точки (13 победи, 4 загуби). ЦСКА е четвърти с 37 точки (12 победи, 5 загуби).

Ас на Хеймиш Хейзълдън и 4:3 за ЦСКА в началото на двубоя. Бургазлии обърнаха развоя на двубоя и поведоха със 7:5 и 8:6. Атака в центъра на Стефан Чавдаров и Нефтохимик дръпна с 12:10. Ас на Рикардо Жуниор и бургазлии поведоха със 17:15. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Две поредни успешни атаки на Калоян Балабанов и 19:16 за възпитаниците на Иван Станев. Ас на Мартин Кръстев и блокада на Калоян Балабанов и 21:16. Последваха още 2 поредни аса на Мартин Кръстев за 23:16. Сгрешен начален удар на Висенте Монфорд Миная донесе успеха на Нефтохимик в първата част с 25:17.

Ас на австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън и ЦСКА поведе с 3:0. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Атака в центъра на Мартин Кръстев изравни резултата при 5:5. Атака на Тодор Костов в центъра и 7:5. Нова атака на Тодор Костов и 8:5 за “червените”. Любослав Телкийски се появи в игра за Нефтохимик. Атака на Ади Османович изравни резултата при 14:14. Мохамад Реза Беик атакува по блокадата и ЦСКА поведе със 17:16. Блокада на Мартин Кръстев и бургазлии поведоха с 22:20. Захари Згуров замени Махамад Реза Беик в състава на “червените”. Единична блокада на Теодор Тодоров и 21:22. Блокада на Захари Згуров и равенство при 23:23. Висенте Монфорд Миная би сервис в аут и геймбол за бургазлии - 24:23. Мартин Кръстев също сгреши началния удар - 24:24. Атака на Калоян Балабанов и 25:24. Троен блок със Стефан Чавдаров спря атака на Николай Пенчев и Нефтохимик спечели втората част с 26:24.

Младият разпределител Никола Великов започва в състава на ЦСКА в началато на третата част. В игра остана и другият младок - Захари Згуров. Единична блокада на Никола Великов и ЦСКА дръпна със 7:4. Блокада на Теодор Тодоров и 9:5 за “червените”. Атака на Захари Згуров и ЦСКА дръпна с 5 точки при 11:6. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Успешна атака на Мохамад Реза Беик и 16:12. Мощна атака на Хеймиш Хейзълдън и 19:14. Технична атака на Хеймиш Хейзълдън с 2 ръце и 22:18. Блокада на Никола Великов спря атака на Калоян Балабанов и ЦСКА спечели третата част с 25:19.

Захари Згуров се пребори за спорна топка на мрежата и ЦСКА поведе с 4:2 в началото на четвъртата част. Нефтохимик изравни резултата при 7:7 след мрежа на “червените”. Остра атака на Теодор Тодоров в центъра и 8:7 за ЦСКА. Пусната топка от Дмитро Долгополов и Нефтохимик поведе с 10:8. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Блокада на Мартин Кръстев и Нефтохимик дръпна с 15:11. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Атака в центъра на Мартин Кръстев и 16:12 за бургазлии. Спас Байрев се появи в игра за ЦСКА при 13:16. Ас на Рикардо Жуниор и 19:13 за бургазлии. Блокада на Мартин Кръстев изведе гостите до мачбол при 24:19. Блокада на Мартин Кръстев донесе успеха на Нефтохимик за 25:19.

Мартин Кръстев бе избран за MVP.

За ЦСКА Хеймиш Хейзълдън реализира 16 точки (2 аса, 1 блокада). Мохамад Реза Бейк направи 13 точки (3 блокади). Теодор Тодоров е с 10 точки (1 ас, 4 блокади).



В следващия кръг ЦСКА гостува на Дунав, а Нефтохимик 2010 е домакин на Берое.

ЦСКА - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:3 (17:25, 24:26, 25:19, 19:25)

ЦСКА: Висенто Мондфорд Миная 2, Хеймиш Хейзълдън 16, Николай Пенчев 4, Мохамад Реза Беик 13, Теодор Тодоров 10, Тодор Костов 8 - Мартин Божилов-либеро (Красимир Митев, Захари Згуров 9, Никола Великов 3, Спас Байрев, Стойко Ненчев)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 3, Ади Османович 22, Калоян Балабанов 13, Рикардо Жуниор 10, Мартин Кръстев 16, Стефан Чавдаров 14 - Ясен Петров-либеро (Любослав Телкийски, Симеон Добрев-либеро, Димитър Василев)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.