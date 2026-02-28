Черно море с ценна победа срещу Дунав в битката за оцеляване

Отборът на Черно море (Варна) записа много ценна победа в битката за оцеляване в efbet Супер Волей. Играчите на Йордан Мицин биха категорично у дома Дунав (Русе) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:10) в среща от 19-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 200 зрители в зала "Христо Борисов".

Така варненци се изкачиха на 9-о място във временното класиране с 3 победи, 14 загуби и 11 точки. Дунав пък остава на последната 11-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 16 загуби и 6 точки, като все повече е застрашен от това да играе плейаут за запазване на мястото си в елита.

В следващия 20-и кръг Черно море ще гостува на шампиона Левски София, а русенци са домакини на ЦСКА. Мачовете са съответно в събота (7 март) от 19,00 часа и в петък (6 март) от 18,00 часа.

Над всички за Черно море бе камерунският диагонал Марсел Гуйондонг със страхотните 24 точки (6 аса!, 3 блока и 65% ефективност в атака - +16) за победата. Симеон Димитров се отчете с още 15 точки (2 блока, 3 аса, 53% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +11) за успеха.

За тима на Дунав единственият, който се представи на ниво за пореден път, беше Алекс Николов с 15 точки (1 ас и 45% ефективност в атака - +7).

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:16, 25:21, 25:10)

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Вълев 3, Марсел Гуйондонг 24, Майкъл Доновън 9, Симеон Димитров 15, Константин Стойков 3, Томислав Русев 5 - Александър Цанев-либеро

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН

ДУНАВ: Константин Нечев 2, Алекс Николов 15, Огнян Христов, Ангел Павлов 3, Любчо Янков 2, Александър Кордев 4 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2, Анте Гилянович 4, Владимир Христов 1, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.