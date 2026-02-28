ЦПВК даде само гейм на Драгоман

Отборът на ЦПВК постигна 7-а поредна победа за втория полусезон в женската "Demax+" лига. Възпитаничките на Евелина Цветанова дадоха само гейм и надиграха като гости Драгоман с 3:1 (25:16, 25:19, 17:25, 25:19) в среща от 16-ия кръг на първенството, играна тази вечер.

По този начин "полицейският" тим се изкачи на второ място във временното класиране с 13 победи, 3 загуби и 38 точки, но преди изиграването на останалите мачове от кръга. Драгоман продължава да е на 6-а позиция със 7 победи, 9 загуби и 20 точки.

В предпоследния 17-и кръг на редовния сезон ЦПВК ще е домакин на шампиона Марица (Пловдив), а драгоманки са отново домакини, но на Левски София.