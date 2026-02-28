Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Верона спря Лубе към финала за Суперкупата

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) загубиха по много драматичен начин във втория полуфинал на турнира за Суперкупата на Италия. Играчите на Джампаоло Медей се бориха до последно, но отстъпиха на Рана (Верона) с 1:3 (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) във втората среща от финалната четворка на турнира, играна тази вечер в пълната зала "Пала Триест".

Така Лубе отново не можа да достигне до финала за Суперкупата на Италия. От друга страна Верона, който по-рано тази година спечели Купата на страната за първи път в историята си, се класира и за първия си финал за Суперкупата.

Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

Там Верона ще се изправи срещу защитаващият трофея си отбор на Сър Суса Скай (Перуджа), който по-рано днес се наложи категорично над шампиона Итас (Тренто) с 3:0 гейма в първия полуфинал. Финалът между Верона и Перуджа е утре (1 март) от 16,00 часа българско време.

Изходът на първата част бе решен благодарение на бразилският национал Дарлан Соуса, който при резултат 24:25 направи три поредни точки - две от атака и ас, за да може Верона да измъкне гейм с 27:25. Втората част също беше много драматична и равностойно, но също отиде на сметката на Верона след 30:28.

Третият гейм стартира с невероятна серия на Алекс Николов, включително и ас, след която Лубе поведе с 9:2. Това оказа решаващо и Николов и съотборниците му успяха да намалят изоставането си на 1:2 след 25:17. Въпреки това, Верона тръгна по-добре в четвъртата част и в крайна сметка се поздрави с крайната победа след 25:21 и 3:1.

Алекс Николов изигра поредния си страхотен мач за Лубе и заби 26 точки (6 аса!, 1 блок, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +9).

Матиа Ботоло добави 16 точки (2 блока, 4 аса, 43% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +2), но и това не помогна за успеха.

За тима на Верона Нумори Кейта реализира 24 точки (2 аса, 69% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +5). Дарлан Соуса пък се отчете с 18 точки (3 блока, 4 аса и 65% ефективност в атака - +5) за победата.

Снимки: legavolley.it