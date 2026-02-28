Популярни
  3. Санкт Паули надхитри третия в Бундеслигата и изплува от опасната зона

Отборът на Санкт Паули записа изненадваща победа с 1:0 при гостуването си на Хофенхайм от 24-тия кръг на Бундеслигата. Така хамбурци за втори път през сезона огорчиха своя съперник, след като през октомври го отстраниха за Купата на Германия.

Днес домакините имаха осезаемо превъзходство в притежанието на топката, отправените удари и сериозните голови положения. Перфектният Никола Васил обаче направи цели 11 спасявания в мача, отчавайки противниковите играчи. За сметка на това, “пиратите” успяха да стигнат до победно попадение. Това стана в последните секунди на първото полувреме, когато Матия Перейра-Лаж беше точен с глава след центриране на Манолис Салиакас.

Въпреки поражението си Хофенхайм запази третата си позиция в класирането със своите 46 точки. Санкт Паули пък записа трета победа в последните четири кръга, като събра 23 пункта, с които излезе от опасната зона, изкачвайки се на 15-ото място.

Снимки: Gettyimages

