Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  • 21 фев 2026 | 19:25
  • 737
  • 0
Хофенхайм не успя да надвие Кьолн, нападател на "козлите" блесна със задна ножица

Отборите на Кьолн и Хофенхайм завършиха наравно 2:2 на “Райн Енерги Щадион” в срещата помежду си от 23-тия кръг на Бундеслигата.

“Козлите” взеха аванс в 15-ата минута след фантастична задна ножица на нападателя Рагнар Ахе. В самия край на първото полувреме обаче Озан Кабак възстанови равенството, отклонявайки топката след асистенцията на Албиан Хайдари. След час игра се стигна и до пълен обрат в полза на гостите. Тогава Базумана Туре нацели напречната греда, а Марвин Швебе изби добавката на Андрей Крамарич с глава, но се оказа, че преди това топката е преминала голлинията с целия си обем. Домакините обаче успяха да стигнат до равенството само три минути по-късно, когато асистиралият за първия гол Саид Ел Мала беше изведен сам срещу Якуб Камински и се разписа с удар по земя, който не беше спрян от намесата на вратаря.

Хофенхайм остава на третата позиция в класирането, но вече е с актив от 46 точки. Кьолн също запази 12-ото си място с 24 пункта след третия си пореден мач без победа.

Снимки: Imago

