Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Санкт Паули
  3. Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 561
  • 0
Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

Санкт Паули постигна изключително важна победа с 2:1 у дома срещу един от директните конкуренти в битката за оцеляване в Бундеслигата - Вердер (Бремен). Двата отбора остават в зоната на изпадащите, но с този успех “пиратите” се изравниха по точки с отбора на Волфсбург, който е точно над чертата. За Санкт Пааули това бе пето поредно домакинство без поражение.

Вердер беше по-добрият отбор през първата част, като гостите владееха повече топката и атакуваха по-сериозно. В 32-рата минута Пуертас изпълни пряк свободен удар, Щарк се размина с топката, Васил успя да изби, а след това Стаге не успя да нанесе точен удар.

В 50-ата минута Мбангула нанесе много хубав изстрел от границата на наказателното поле, но Васил се намеси добре и изби.

В 56-ата минута Санкт Паули изненадващо поведе. Хауке Ваал засече с глава центриране на Синани, а Мио Бакхаус се намеси много зле на вратата на Вердер и пропусна топката, която изглеждаше, че може да улови с лекота.

В 62-рата минута Йован Милошевич, който се появи в игра секунди преди това изравни. И тук имаше вратарска грешка, след като Васил не се намеси добре прие едно центриране, получи се разбъркване в наказателното поле, а Милошевич бе най-съобразителен и изравни.

В 71-вата отново домакините излязоха напред, след като Жозел Чима Фуджита получи от Салиакас и с хубав удар в далечния ъгъл отбеляза първия си гол за клуба. Санкт Паули пък постигна първа победа над Вердер в Бундеслигата от 1977 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 1140
  • 4
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 2027
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 645
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1791
  • 7
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 35868
  • 40
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 146293
  • 725
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 35868
  • 40
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 7846
  • 35
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 16591
  • 43
Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

  • 22 фев 2026 | 21:00
  • 576
  • 0
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 21849
  • 52