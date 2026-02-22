Санкт Паули удари Вердер в дербито на дъното в Бундеслигата

Санкт Паули постигна изключително важна победа с 2:1 у дома срещу един от директните конкуренти в битката за оцеляване в Бундеслигата - Вердер (Бремен). Двата отбора остават в зоната на изпадащите, но с този успех “пиратите” се изравниха по точки с отбора на Волфсбург, който е точно над чертата. За Санкт Пааули това бе пето поредно домакинство без поражение.

Вердер беше по-добрият отбор през първата част, като гостите владееха повече топката и атакуваха по-сериозно. В 32-рата минута Пуертас изпълни пряк свободен удар, Щарк се размина с топката, Васил успя да изби, а след това Стаге не успя да нанесе точен удар.

В 50-ата минута Мбангула нанесе много хубав изстрел от границата на наказателното поле, но Васил се намеси добре и изби.

В 56-ата минута Санкт Паули изненадващо поведе. Хауке Ваал засече с глава центриране на Синани, а Мио Бакхаус се намеси много зле на вратата на Вердер и пропусна топката, която изглеждаше, че може да улови с лекота.

В 62-рата минута Йован Милошевич, който се появи в игра секунди преди това изравни. И тук имаше вратарска грешка, след като Васил не се намеси добре прие едно центриране, получи се разбъркване в наказателното поле, а Милошевич бе най-съобразителен и изравни.

В 71-вата отново домакините излязоха напред, след като Жозел Чима Фуджита получи от Салиакас и с хубав удар в далечния ъгъл отбеляза първия си гол за клуба. Санкт Паули пък постигна първа победа над Вердер в Бундеслигата от 1977 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago