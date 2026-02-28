Бертран Фурие: Голяма победа за нас!

Нападателят на Септември (София) Бертран Фурие, който отбеляза първия гол при победата с 2:0 над ЦСКА, не скри радостта си след края на срещата. Французинът похвали работата на Христо Арангелов, който постигна втори пореден успех начело на тима, след този срещу Монтана преди седмица.

"Беше много трудно. ЦСКА е добър отбор, имаме респект за тях. Опитахме се да се борим на терена, за да постигнем победата и в крайна сметка успяхме. Едно нещо, което разбрах в България, е, че всеки мач е труден. Загубихме от Добруджа с 0:3, а сега побеждаваме ЦСКА. Много сме щастливи, че успяхме. Това е голяма победа за нас!

Христо Арангелов ни вдъхна увереност да гледаме позитивно на нещата. Имахме труден подготвителен лагер, трябваше ни увереност. Той говори много с нас. Пътят е много дълъг, но вече получаваме нещо в замяна на усилията ни. Ще бъда горд, ако успеем да останем в елита на България", заяви Фурие.

Снимки: Борислав Цветанов