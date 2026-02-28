Късен гол на Куанса спаси Байер от домакинска загуба

Отборите на Байер (Леверкузен) и Майнц 05 направиха реми 1:1 на “БайАрена” в срещата помежду си от 24-тия кръг на Бундеслигата. Така “аспирините” останаха непобедени в последните си шест мача с този съперник.

Първото полувреме не предложи много голови положения, но след почивката и двата тима застрашиха по-сериозно противниковата врата. Така се стигна до 67-ата минута, когато Шералдо Бекер даде аванс на гостите с хубаво воле след центриране на Паул Небел. Домакините обаче съумяха да избегнат поражението в 88-ата минута, когато Джаръл Куанса се разписа с удар по земя след асистенция на резервата Кристиан Кофане.

Така след третия си пореден мач без победа във всички турнири Байер остана на шестото място в класирането с актив от 40 точки. Майнц пък заема 14-ата позиция със своите 23 пункта, като не е спечелил нито един от последните си три шампионатни двубоя.

