  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Каспер Юлманд: Постигнахме целта си без излишен риск

  • 25 фев 2026 | 02:33
Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд демонстрира прагматизъм след равенството 0:0 с Олимпиакос в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига. Този резултат бе достатъчен за "аспирините" да се класират напред след успеха с 2:0 в първия мач, а наставникът е доволен, че тимът му си е свършил работата, без да поема излишен риск.

„Бяхме наясно, че Олимпиакос ще се опита да ни притисне, но момчетата останаха концентрирани през всичките 90 минути. Не беше най-зрелищният мач за наблюдаване, но в елиминационната фаза на Шампионската лига най-важното е крайният резултат. Контролирахме събитията и не позволихме на съперника да повярва в обрата“, започна Юлманд.

„Разбира се, винаги искаме да побеждаваме пред нашите фенове на 'БайАрена', но днес приоритетът беше сигурността. Имахме своите шансове чрез Шик и Грималдо, но техният вратар се справи добре. Важното е, че физически стояхме стабилно и не дадохме пространства на техните бързи играчи“, допълни специалистът.

Той коментира и предстоящия 1/8-финал, където тимът му ще играе срещу Байерн (Мюнхен) или Арсенал.

„Сега гледаме напред. Знаем, че жребият може да ни изправи срещу отбори като Арсенал или Байерн (Мюнхен). Ние сме сред най-добрите 16 в Европа и това е мястото, на което този клуб заслужава да бъде. Ще се подготвим максимално за следващото предизвикателство“, каза още датчанинът.

Снимки: Gettyimages

