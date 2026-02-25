Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Нулево реми свърши работа на Байер (Леверкузен)

Нулево реми свърши работа на Байер (Леверкузен)

  • 25 фев 2026 | 00:21
  • 253
  • 0

Байер (Леверкузен) и Олимпиакос не си отбелязаха голове в реванша от плейофната фаза на Шампионската лига. Срещата на "БайАрена" завърши при резултат 0:0, но това бе добре за домакините, които продължават към 1/8-финалите след успеха с 2:0 в първия мач в Гърция.

Срещата не предложи твърде много интересни моменти, а положенията пред двете врати бяха малко.

Най-добрата възможност за гостите бе създадена от Желсон Мартинс, който отправи страхотен изстрел от движение в 50-ата минута, но бе отказан от вратаря Янис Бласвих, който направи блестящо спасяване.

В 62-рата минута пък Алехандро Грималдо направи непростим пропуск за домакините. Той бе изведен в наказателното поле, финтира и вратаря, но вместо да порази опразнената врата, той нацели напречната греда.

В края и двата тима се активизираха и пропуснаха нови интересни положения. Първо Лоренсо Шипиони от състава на гостите отправи опасен изстрел, преминал близо до дясната греда в 89-ата минута.

В добавеното време пък Патрик Шик пропусна да донете победата на домакините, като негов удар профуча до лявата греда.

В крайна сметка мачът приключи без победител и без голове, а Байер си осигури място на 1/8-финалите. Там го очаква среща с някой измежду Арсенал и Байерн (Мюнхен).

