Оливейра не изключва завръщане в категория перо в търсене на още една титла

Чарлс Оливейра беше принуден да се качи в лека категория след няколко неуспешни опита да влезе в лимита на категория перо. Това се оказа мъдро решение, тъй като той постави началото на легендарен поход към шампионския пояс на UFC до 70 кг. Години по-късно обаче бразилецът все още не се е отказал от идеята да се завърне в първоначалната си дивизия.

„До Бронкс“ ще се изправи срещу Макс Холоуей в главния двубой на събитието UFC 326, което ще се проведе на 7-и март в Лас Вегас. Срещата ще се проведе десетилетие след първия им сблъсък в категория до 66 кг. Оливейра не изключва възможността да свали допълнителните 4 килограма, ако мечтата му се осъществи през 2026 г.

„Понякога си мисля да говоря с шефовете и да сляза до 66, но не знам дали все още мога да вляза в тази категория“, заяви Оливейра по време на среща с фенове в Бразилия в четвъртък вечер. „Не знам… Мисля, че качването до 77 кг. би било по-лесно. Не съм сигурен дали мога да се справя със 66 кг. Ако имаше двубой с Конър Макгрегър, нещо добро за моето наследство и история, би било страхотно, но в момента съм изцяло фокусиран върху лека категория. Да спечеля сега и да получа нов шанс за титлата.“

Оливейра подчерта, че целият му фокус е насочен към лека категория – първо да победи Холоуей, а след това да предизвика победителя от мача между Илия Топурия и Джъстин Гейджи за пояса. 36-годишният бразилец разкри, че месец след битка в лека категория теглото му достига до 84 кг., но е уверен, че би могъл отново да влезе в лимита от 66 кг, ако му бъдат дадени „три или четири месеца“ за подготовка. Оливейра призна, че преминаването в полусредна категория би било „по-лесно“, ако просто иска втора титла в UFC, но предпочита да се върне в по-ниската дивизия.

„Мисля, че все още мога да стигна 66 кг, каза Оливейра. „Ако е за титлата… Не знам дали това беше просто сън, или плод на въображението ми. Печеля BMF пояса сега, бия се за титлата в лека категория в края на годината, след това се отказвам и от двата пояса и слизам до 66 кг., за да се бия за тази титла. Но не знам дали съм сънувал, или просто съм полудял. Не знам. Ще видим.“

