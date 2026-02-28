Хорхе Масвидал излиза от пенсия за граплинг двубой с Шара Магомедов

Бившият шампион на UFC в категорията BMF, Хорхе Масвидал, се завръща в бойните спортове, но този път за граплинг двубой.

Организаторите на събитието "Hype Fighting Championship" обявиха официално, че първият носител на титлата BMF ще се изправи срещу боеца на UFC в средна категория Шара Магомедов. Срещата ще бъде само със събмишъни и ще се проведе на 11 март в „Farmasi Arena“ в Рио де Жанейро, Бразилия.

Двамата състезатели също потвърдиха новината за мача в своите профили в социалните мрежи.

Масвидал обяви оттеглянето си от UFC след загуба с решение от Гилбърт Бърнс на UFC 287 през април 2023 г., което беше четвъртото му поредно поражение.

Боецът с прякор „Gamebred“, който е двукратен претендент за титлата в полусредна категория, се завърна на ринга 15 месеца по-късно за боксов мач през юли 2024 г. срещу Нейт Диаз. Масвидал загуби този двубой след оспорвано съдийско решение.

За Магомедов това ще бъде втори пореден граплинг мач, след като завърши наравно срещу топ претендента в лека категория на UFC, Арман Царукян. Дагестанецът има статистика от 5 победи и 1 загуба в UFC, като единственото му поражение дойде от Майкъл Пейдж на UFC Саудитска Арабия преди малко повече от година. Магомедов се завърна с победа с решение над Марк-Андре Барио на UFC Абу Даби миналия юли, като срещата им спечели бонус за „Мач на вечерта“.