Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Първи медал за България при мъжете на България Оупън G2

Първи медал за България при мъжете на България Оупън G2

  • 28 фев 2026 | 14:37
  • 297
  • 0

Станислав Митков спечели сребърен медал в категория 63 килограма при мъжете от престижния турнир по олимпийско таекуондо ЮБългария Оупън" с ранг G2, който се провежда в "Арена София" в столицата и е под патронажа на президента Илияна Йотова.

Представителят на клуб „Ахил“ записа 5 победи, докато стигне до финала на категорията, в която участваха 62 състезатели. По пътя към отличието европейският шампион за юноши и световен вицешампион за младежи до 21 години от миналата година се наложи над Аймен Ашнин (Нидерландия), Хамза Лаантри (Италия), Василий Несторович (Черна гора), Владислав Функендорф (Украйна) и Адриан Висенте Юнта (Испания).

Във финала възпитаникът на Венцислав Соколов отстъпи пред представителя на Италия Вито Дел’Акуила.

На крачка от медалите при нашите състезатели достигнаха Християн Георгиев и най-новият член на националния ни отбор Омид Хосейни, който преди броени дни получи български паспорт, а преди това се състезаваше за Иран.

В категория 54 килограма (24 състезатели) в четвъртфиналите Георгиев отстъпи пред нидерландеца Арман Дубар, а в категория 80 килограма (36 състезатели) Хосейни не успя да преодолее представителя на Йордания Мохамед Алядарби, който спечели бронзовия медал в категорията.

При жените до четвъртфиналите в категория 53 килограма (40 състезатели) достигна и Ерика Карабелева, която отстъпи пред шампионката Андреа Бокан (Сърбия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4477
  • 0
Официално: Усик срещу Верхувен на 23 май в Египет

Официално: Усик срещу Верхувен на 23 май в Египет

  • 28 фев 2026 | 02:37
  • 8975
  • 9
България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България има седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

  • 27 фев 2026 | 22:34
  • 1651
  • 1
Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

Виктор Крашевски преди SENSHI 30: При мен няма скучни битки, обещавам победа

  • 27 фев 2026 | 20:50
  • 768
  • 1
Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

Звездите на SENSHI с тренировка преди екшъна във Варна

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 605
  • 0
Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

Константин Стойков пред Sportal.bg: Сърбят ме ръцете да вляза на ринга на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 27 фев 2026 | 20:39
  • 5381
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4418
  • 6
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 10950
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9625
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6754
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13412
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4477
  • 0