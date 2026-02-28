Първи медал за България при мъжете на България Оупън G2

Станислав Митков спечели сребърен медал в категория 63 килограма при мъжете от престижния турнир по олимпийско таекуондо ЮБългария Оупън" с ранг G2, който се провежда в "Арена София" в столицата и е под патронажа на президента Илияна Йотова.

Представителят на клуб „Ахил“ записа 5 победи, докато стигне до финала на категорията, в която участваха 62 състезатели. По пътя към отличието европейският шампион за юноши и световен вицешампион за младежи до 21 години от миналата година се наложи над Аймен Ашнин (Нидерландия), Хамза Лаантри (Италия), Василий Несторович (Черна гора), Владислав Функендорф (Украйна) и Адриан Висенте Юнта (Испания).

Във финала възпитаникът на Венцислав Соколов отстъпи пред представителя на Италия Вито Дел’Акуила.

На крачка от медалите при нашите състезатели достигнаха Християн Георгиев и най-новият член на националния ни отбор Омид Хосейни, който преди броени дни получи български паспорт, а преди това се състезаваше за Иран.

В категория 54 килограма (24 състезатели) в четвъртфиналите Георгиев отстъпи пред нидерландеца Арман Дубар, а в категория 80 килограма (36 състезатели) Хосейни не успя да преодолее представителя на Йордания Мохамед Алядарби, който спечели бронзовия медал в категорията.

При жените до четвъртфиналите в категория 53 килограма (40 състезатели) достигна и Ерика Карабелева, която отстъпи пред шампионката Андреа Бокан (Сърбия).