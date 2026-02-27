Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Грозно във Враца: джигит дрифтил върху новите терени на ДЮШ на Ботев

Грозно във Враца: джигит дрифтил върху новите терени на ДЮШ на Ботев

  • 27 фев 2026 | 10:24
  • 1890
  • 15

Изключително неприятна и шокираща гледка посрещна ръководството и треньорите в школата на Ботев (Враца) вчера. Вчера автомобил е навлязъл на тренировъчните терени и умишлено е извършвал дрифтове, оставяйки дълбоки следи по настилката. И всичко това само два месеца, след като от клуба са сменили тревното покритие.

От Ботев са категорични, че ще търсят извършителите и ще предприемат необходимите действия, за да бъде наказан той.

Кметът на Враца: Искате ли да има футбол? 190 души, това не е лицето на Враца
Кметът на Враца: Искате ли да има футбол? 190 души, това не е лицето на Враца

Ето какво пишат от клуба:

ВАНДАЛИЗЪМ И ПЪЛНО НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ СПОРТНАТА БАЗА

Това, което виждате на снимките, е резултат от безотговорно и нагло поведение.

Автомобил е навлязъл на футболния терен и умишлено е извършвал дрифт, нанасяйки сериозни щети върху тревната настилка. Само преди около два месеца теренът беше затревен с нова тревна смеска. Полагаме постоянни усилия, влагаме средства, труд и време, за да възстановим съоръжението и да осигурим нормални условия за тренировки и спорт през пролетта.

С едно безразсъдно действие бяха унищожени месеци работа.

Това не е „забавление“. Това е вандализъм. Това е демонстрация на пълно неуважение към труда на хората, към децата, които тренират тук, и към цялата спортна общност.

Щетите ще бъдат отстранени, но няма да останат без последици.

Категорично заявяваме: ще бъдат предприети всички необходими действия за установяване на извършителя, включително съдействие от компетентните органи и търсене на пълна отговорност за нанесените щети.

Призоваваме всички граждани, които имат информация за случая или са били свидетели на случилото се, да се свържат с нас. Ще бъдем благодарни за всяко съдействие, което може да помогне за установяване на извършителя.

Всеки, който си позволява да унищожава спортната инфраструктура, трябва да бъде готов да понесе последствията.

Теренът е за спорт и развитие на деца – не е място за безразсъдни демонстрации. Подобни прояви няма да бъдат търпени

