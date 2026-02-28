Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели спускането за мъже от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския курорт Гармиш-Партенкирхен.

28-годишният швейцарец се спусна с десети стартов номер по легендарната писта "Кандахар 1" и измина трасето за 1:47.57 минути, като времето му остана недостижимо за останалите участници.

Победата е под №54 в кариерата на швейцареца и девета за сезона. Така Одермат се изравни на третото място с Херман Майер във вечната класация за Световната купа при мъжете. Пред тях са само австриецът Марсел Хиршер с 67 победи и шведската легенда Ингемар Стенмарк с 86.

Триумфът на Швейцария в Гармиш-Партенкирхен бе пълен, след като призовата тройка допълниха други двама представители на тази страна. Алекси Моне остана втори със силно каране и изоставане на 0.04 секунди след победителя. Трети е Стефан Рожентен на 0.98 секунди след Одермат.

Олимпийският шампион в спускането от Игрите в Милано-Кортина Франьо фон Алмен (Швейцария) остана шести в Гармиш.

Одермат води убедително в класирането за малката Световна купа в спускането с 610 точки, пред Франьо фон Алмен с 435 и Доминик Парис с 325 точки.

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело е Марко Одермат с 1485 точки и само чудо може да отнеме петата Световна купа в кариерата му. Втори със 798 точки се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 694 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694 точки. Българинът Алберт Попов, който кара само слалом, е 62-и със 103 точки.