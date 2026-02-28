Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

  • 28 фев 2026 | 15:23
  • 184
  • 0
Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели спускането за мъже от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския курорт Гармиш-Партенкирхен.

28-годишният швейцарец се спусна с десети стартов номер по легендарната писта "Кандахар 1" и измина трасето за 1:47.57 минути, като времето му остана недостижимо за останалите участници.

Победата е под №54 в кариерата на швейцареца и девета за сезона. Така Одермат се изравни на третото място с Херман Майер във вечната класация за Световната купа при мъжете. Пред тях са само австриецът Марсел Хиршер с 67 победи и шведската легенда Ингемар Стенмарк с 86.

Триумфът на Швейцария в Гармиш-Партенкирхен бе пълен, след като призовата тройка допълниха други двама представители на тази страна. Алекси Моне остана втори със силно каране и изоставане на 0.04 секунди след победителя. Трети е Стефан Рожентен на 0.98 секунди след Одермат.

Олимпийският шампион в спускането от Игрите в Милано-Кортина Франьо фон Алмен (Швейцария) остана шести в Гармиш.

Одермат води убедително в класирането за малката Световна купа в спускането с 610 точки, пред Франьо фон Алмен с 435 и Доминик Парис с 325 точки.

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело е Марко Одермат с 1485 точки и само чудо може да отнеме петата Световна купа в кариерата му. Втори със 798 точки се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 694 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694 точки. Българинът Алберт Попов, който кара само слалом, е 62-и със 103 точки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

  • 28 фев 2026 | 09:27
  • 313
  • 0
Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

  • 28 фев 2026 | 08:26
  • 510
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 фев 2026 | 08:02
  • 555
  • 0
Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 22:17
  • 5284
  • 4
Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

  • 27 фев 2026 | 21:48
  • 1167
  • 1
България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 1364
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4524
  • 9
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 11000
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9673
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6830
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13457
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4497
  • 0