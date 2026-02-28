Популярни
Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 128
  • 0
Двукратната сребърна медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Ема Айхер (Германия) спечели супергигантския слалом при жените от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора).

Четвъртата от вчерашното спускане в Солдеу Айхер постигна петата си победа за Световната купа, записвайки най-добро време от 1:26.72 минути. Тя изпревари с 0.88 секунди Алис Робинсън от Нова Зеландия, която завърши втора. Убедителният успех на германката я включи в борбата за титлата в дисциплината. Айхер стана първата скиорка с две победи за Световната купа в супергигантския слалом през сезона.

На трета позиция се нареди Корине Зутер (Швейцария), която остана на 0.98 секунди от времето на Ема Айхер.

В топ 6 влязоха още Естер Ледецка (Чехия), Кайса Викхоф Лий (Норвегия) и София Годжа (Италия).

Друга италианка - Федерика Бриньоне, която грабна титлите в гигантския и супергигантския слалом на Олимпиадата по-рано този месец, се завърна в стартовете от Световната купа с 15-о място, финиширайки на 2.17 секунди от победителката.

Австрийката Рикарда Хаазер падна тежко и беше откарана извън пистата със спасителна шейна. Характерът на потенциалните й наранявания все още не е известен.

Американската звезда Микаела Шифрин не се състезава в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на Световната купа с 1133 точки, пред също отсъстващата швейцарка Камий Раст с 963 и Айхер с 834 точки.

София Годжа продължава да води в подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината с 320 точки, но вече е само на 20 пред Робинсън. Айхер е трета с изоставане от 96 (224).

В неделя в Солдеу предстои още един супергигантски слалом при дамите.

