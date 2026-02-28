Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Най-добрите български състезатели по ски ориентиране Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще представят страната на Световното първенство по ски ориентиране за мъже и жени, което ще се проведе в Япония от 1 до 6 март.

Двамата вече се намират в Страната на изгряващото слънце, където провеждат заключителната част от подготовката си и се адаптират към часовата разлика. Условията на място са отлични - добра организация, стабилна снежна покривка и подходящи температури за състезания, написаха от БФ Ски ориентиране във Фейсбук.

Беломъжев и Григорова участват и в тренировъчни стартове, които им позволяват да изпробват различни варианти на вакси и да направят оптимален избор за предстоящите състезания.

С тях в Япония е и Иван Беломъжев, който подпомага техническата подготовка и работата по екипировката. За шампионата са заявени 59 мъже и 45 жени от цял свят.

Програмата на първенството включва четири старта: на 2 март спринтова дистанция, на 3 март преследване, на 5 март средна дистанция, а на 6 март спринтова щафета.