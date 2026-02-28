Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

  • 28 фев 2026 | 09:27
  • 210
  • 0
Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Най-добрите български състезатели по ски ориентиране Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще представят страната на Световното първенство по ски ориентиране за мъже и жени, което ще се проведе в Япония от 1 до 6 март.

Двамата вече се намират в Страната на изгряващото слънце, където провеждат заключителната част от подготовката си и се адаптират към часовата разлика. Условията на място са отлични - добра организация, стабилна снежна покривка и подходящи температури за състезания, написаха от БФ Ски ориентиране във Фейсбук.

Беломъжев и Григорова участват и в тренировъчни стартове, които им позволяват да изпробват различни варианти на вакси и да направят оптимален избор за предстоящите състезания.

С тях в Япония е и Иван Беломъжев, който подпомага техническата подготовка и работата по екипировката. За шампионата са заявени 59 мъже и 45 жени от цял свят.

Програмата на първенството включва четири старта: на 2 март спринтова дистанция, на 3 март преследване, на 5 март  средна дистанция, а на 6 март спринтова щафета.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

  • 28 фев 2026 | 08:26
  • 412
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 фев 2026 | 08:02
  • 427
  • 0
Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 22:17
  • 3934
  • 2
Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

  • 27 фев 2026 | 21:48
  • 1047
  • 1
България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 1035
  • 2
Зографски преодоля квалификацията на шанцата в Кулм

Зографски преодоля квалификацията на шанцата в Кулм

  • 27 фев 2026 | 16:50
  • 702
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 351
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6154
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2103
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2365
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1482
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7436
  • 5