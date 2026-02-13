Популярни
»
  Милано - Кортина 2026
  Малена Замфирова: Вече не се притеснявам на стартовете

  13 фев 2026 | 14:06
Всяко спускане е на сто процента, независимо дали е Олимпиада, Световна купа или Държавно първенство, каза Малена Замфирова в Банско. Днес тя, заедно с Тервел Замфиров и Александър Кръшняк бяха посрещнати на Шилигарника в Пирин планина със специална церемония, след участието им в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Пред журналисти Малена Замфирова, която се класира на десето място при жените в паралелния гигантски слалом в Италия, коментира усетила ли е напрежението от олимпиадата с думите, че не я е разглеждала като нещо по-специално.

"Напрежението е много вредно за всички състезатели. Когато заставаш горе на старта, трябва да имаш абсолютно пълно спокойствие и да си абсолютно концентриран, за да можеш да се справиш добре", посочи Замфирова.

16-годишната сноубордистка каза, че не е доволна от десетото място от олимпиадата. Въпреки това посочи, че в сноуборда разликите са малки, но изрази надежди за следващите Игри и добави, че все още има стартове от Световната купа.

По отношение на концентрацията, младата състезателка каза, че от ранна възраст тренира различни спортове, освен със сноуборд се състезава и в мотокрос, който, по думите ѝ, много развива психически състезателите.

"Състезавам се от малка и на ски, в началото участвах в Банско, в Пампорово и знаех, че съм най-добрата, но преди всеки старт много се притеснявах. Вече го няма това нещо, въпреки че карам в доста по-сериозни състезания", допълни Малена Замфирова.

За посрещането в Банско тя коментира, че се радвам, че се връщат тук.

"Много време прекарахме по състезания в чужбина, пак заминаваме след две седмици за състезание в Полша, но сега тренираме в Банско и се радваме всички, че сме тук и за топлото посрещане, завърши тя.

