Малена Замфирова: Вече не се притеснявам на стартовете

Всяко спускане е на сто процента, независимо дали е Олимпиада, Световна купа или Държавно първенство, каза Малена Замфирова в Банско. Днес тя, заедно с Тервел Замфиров и Александър Кръшняк бяха посрещнати на Шилигарника в Пирин планина със специална церемония, след участието им в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Малена на българска земя: Представянето ми беше зле, но след 4 години пак

Пред журналисти Малена Замфирова, която се класира на десето място при жените в паралелния гигантски слалом в Италия, коментира усетила ли е напрежението от олимпиадата с думите, че не я е разглеждала като нещо по-специално.

"Напрежението е много вредно за всички състезатели. Когато заставаш горе на старта, трябва да имаш абсолютно пълно спокойствие и да си абсолютно концентриран, за да можеш да се справиш добре", посочи Замфирова.

Тервел Замфиров: Малена е историческа фигура за нашия спорт

16-годишната сноубордистка каза, че не е доволна от десетото място от олимпиадата. Въпреки това посочи, че в сноуборда разликите са малки, но изрази надежди за следващите Игри и добави, че все още има стартове от Световната купа.

По отношение на концентрацията, младата състезателка каза, че от ранна възраст тренира различни спортове, освен със сноуборд се състезава и в мотокрос, който, по думите ѝ, много развива психически състезателите.

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

"Състезавам се от малка и на ски, в началото участвах в Банско, в Пампорово и знаех, че съм най-добрата, но преди всеки старт много се притеснявах. Вече го няма това нещо, въпреки че карам в доста по-сериозни състезания", допълни Малена Замфирова.

За посрещането в Банско тя коментира, че се радвам, че се връщат тук.

"Много време прекарахме по състезания в чужбина, пак заминаваме след две седмици за състезание в Полша, но сега тренираме в Банско и се радваме всички, че сме тук и за топлото посрещане, завърши тя.