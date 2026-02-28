Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

  • 28 фев 2026 | 13:36
  • 387
  • 0
Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Българинът Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра до 19 години на Световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки, което започна днес в германския зимен център Арбер.

Джоргов направи три грешки в четирите си стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия).

Шампионът също допусна 3 грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути. Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място.

В състезанието участваха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени.

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.a

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще участват на Световното по ски ориентиране в Япония

  • 28 фев 2026 | 09:27
  • 290
  • 0
Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

  • 28 фев 2026 | 08:26
  • 489
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 фев 2026 | 08:02
  • 524
  • 0
Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова спечели титлата на Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 27 фев 2026 | 22:17
  • 4851
  • 3
Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

Финландец в болница след падане в Гармиш-Партенкирхен

  • 27 фев 2026 | 21:48
  • 1132
  • 1
България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

България с четвърта поредна загуба на световното по хокей на лед

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 1284
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 6882
  • 22
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 4547
  • 9
Втора лига стартира с пет срещи

Втора лига стартира с пет срещи

  • 28 фев 2026 | 13:45
  • 1325
  • 1
11-те на Добруджа и Черно море

11-те на Добруджа и Черно море

  • 28 фев 2026 | 13:50
  • 397
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 10779
  • 94
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2860
  • 0