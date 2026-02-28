Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Стефан-Александър Кюмюрджев спечели на 1000 метра при мъжете на Държавното по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджев спечели на 1000 метра при мъжете на Държавното по шорттрек

  • 28 фев 2026 | 12:53
  • 416
  • 0
Стефан-Александър Кюмюрджев от клуб Айс Пик спечели първото място на 1000 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек по време, което се провежда в Зимния дворец в столицата.

Той постигна време 1:28.919 минута. Втори е Иван Дончев с 1:29.505, а трети - Максим Максимов с 1:31.334. Двамата са от същия клуб.

При юношите категория А първи на дистанцията е Асен Гюров (Ледени звезди) с 1:30.759 минута, а при девойките - Лора Апостолова (Ледени звезди) с 2:04.785.

Утре Държавното първенство продължава с останалите стартове.

