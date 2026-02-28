И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

Марко Бедзеки спечели първия полпозишън за сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Тайланд, въпреки че завърши сесията с едно сравнително тежко падане в последния завой на „Бурирам“.

An unusual one but the first pole position of 2026 goes to Marco Bezzecchi 💪#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/5sdIfPI9tX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

В преследването на нов рекорд на тайландското трасе пилотът на Априлия опита да влезе прекалено агресивно във финалната крива, което доведе до загуба на сцепление в предната гума и той се озова на земята, удряйки доста силно дясното си рамо в асфалта. За Бедзеки това беше второ падане днес след катастрофата му в третия завой по време на втората свободна тренировка, която се проведе непосредствено преди квалификацията.

BEZ CRASHES 💥



He's up and walking but that's his second fall of the day 👀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/GdfwjuSmSv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Въпреки тези два инцидента италианецът се пребори за полпозишъна с времето си от 1:28.652, което той записа още в първото си излизане на пистата. За него това е общо трети пореден пол след двата поредни в Португалия и Валенсия в края на сезон 2025.

От втората позиция ще стартира световният шампион Марк Маркес, който след първите излизания беше чак осми. Във второто си излизане обаче пилотът на Дукати притисна сериозно Бедзеки и завърши на само 0.035 секунди зад него.

Първата редица на стартовата решетка ще оформи Раул Фернандес от екипа на Тракхаус Априлия, а на втория ред ще застанат Фабио Ди Джанантонио, Хорхе Мартин и Педро Акоста. Алекс Маркес ще оглави третата редица пред Ай Огура и Франко Морбидели, а Жоан Мир, Брад Биндър и Йоан Зарко бяха най-бавни във втората фаза на квалификацията и ще оформят четвъртия ред на стартовата решетка.

В края на първата фаза на квалификация най-бърз с време от 1:28.784 беше Фернандес, който се класира за решителните 15 минути на битката за полпозишъна заедно с Морбидели. Италианският пилот на VR46 Дукати завърши сесията с падане в третия завой, но преди него беше дал достатъчно добро време, за да заеме второто място с пасив от 0.306.

A job well done by @25raulfernandez who advances to Q2 with Morbidelli 🙌#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/aXTTXx5Y8a — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Първи извън втората фаза на квалификацията остана Франческо Баная, който завърши на 0.258 зад Морбидели след серия от грешки във второто си излизане на пистата. В него двукратният световен шампион реално не направи нито една чиста обиколка, което не му даде шанс да се бори за по-предно класиране и той ще трябва да стартира 13-ти.

This mistake means NO Q2 spot for @peccobagnaia 🤯



Turn 3 also catches Franky Morbidelli out 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/skATiIttOo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Баная ще раздели петата редица с Лука Марини и новобранеца Диого Морейра, а зад тях на шестия ред ще се наредят Фабио Куартараро, Маверик Винялес и Джак Милър. Алекс Ринс, Енеа Бастианини и другият новобранец Топрак Разгатлиоглу ще оформят седмата редица, а Микеле Пиро ще бъде самотен на осмия ред. Тестовият пилот на Дукати, който този уикенд замества контузения Фермин Алдегер в състава на Грезини, беше наказан след вчерашната официална тренировка, но реално няма да изтърпи тази си санкция, тъй като се класира последен в квалификацията и няма как да бъде преместен по-назад на старта.

Уикендът за Гран При на Тайланд, първи кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 10:00 часа със спринта, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Снимки: Gettyimages