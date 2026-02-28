Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Част от пилотите в MotoGP са принудени да използват каски, които не са произведени от техния титулярен доставчик в началото на сезона в кралския клас.

Причината за това се крие в новите много по-строги изисквания за безопасност, на които шлемовете трябва да отговарят, за да получат съответната сертификация. Проблемът е, че част от производителите все още не са хомологирали всичките си модели или размери, тъй като те не са издържали тестовете на Международната мотоциклетна федерация (ФИМ).

✅ More helmets and FIM explanations - FIM homologated helmets under FRHPhe-02!



Read more 👉 https://t.co/xdeJOMQppY#FIM pic.twitter.com/VsxHuRzpg0 — FIM (@FIM_live) February 26, 2026

Според регламента каските се подлагат на серия от удари на случайни места и дори един от тези тестовете да бъде неуспешен, шлемът не получава сертификация. Такъв е случаят с част от шлемовете на Suomy и KYT, които се използват от някои пилоти в MotoGP.

Some of you might have spotted a few riders using different helmet brands this morning 👀 This is due to a delay in certification after Homologation for their contracted/sponsored helmets ⌛️#MotoGP #ThaiGP pic.twitter.com/3eKqBHWKRg — The Race MotoGP (@TheRaceMoto) February 27, 2026

Франческо Баная на пример има договор със Suomy, но в Гран При на Тайланд кара с небрандиран шлем на Alpinestar. Енеа Бастианини и новобранецът Диого Морейра са клиенти на KYT, но в Тайланд участват с небрандирани каски съответно на Arai и Shark.

