Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Част от пилотите в MotoGP са принудени да използват каски, които не са произведени от техния титулярен доставчик в началото на сезона в кралския клас.

Причината за това се крие в новите много по-строги изисквания за безопасност, на които шлемовете трябва да отговарят, за да получат съответната сертификация. Проблемът е, че част от производителите все още не са хомологирали всичките си модели или размери, тъй като те не са издържали тестовете на Международната мотоциклетна федерация (ФИМ).

Според регламента каските се подлагат на серия от удари на случайни места и дори един от тези тестовете да бъде неуспешен, шлемът не получава сертификация. Такъв е случаят с част от шлемовете на Suomy и KYT, които се използват от някои пилоти в MotoGP.

Франческо Баная на пример има договор със Suomy, но в Гран При на Тайланд кара с небрандиран шлем на Alpinestar. Енеа Бастианини и новобранецът Диого Морейра са клиенти на KYT, но в Тайланд участват с небрандирани каски съответно на Arai и Shark.

