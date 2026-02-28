Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки направи колоритен коментар след падането си в края на квалификацията преди Гран При на Тайланд, в която той се озова на земята в последния завой в самия край.
Италианецът преследваше пореден рекорд на пистата „Бурирам“ и влезе твърде агресивно в кривата, което доведе до загуба на сцепление в предната гума и той се озова на земята. Самият удар в асфалта беше доста силен, но самият Бедзеки, който въпреки падането си спечели полпозишъна, заяви пред репортерите в закрития парк, че е добре.
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд
„Добре съм, добре съм. Единствено з*дникът ме заболя, когато въздушната възглавница се наду“, обясни италианецът колоритно.
Снимки: Gettyimages