Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Таавон
  3. Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

  • 24 фев 2026 | 22:58
  • 1613
  • 0
Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

Българинът Марин Петков влезе от резервната скамейка при равенството 1:1 на клубния си Ал-Таавон срещу тима на Ал-Хилал в отложен мач от 10-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Точката остави отбора на национала на 5-ото място, но се намира на цели 13 точки от 3-тото място, даващо право на участие в международните клубни турнири в Азия.

На третата позиция към момента се намира тъкмо Ал-Хилал, чиито звезден състав обаче, към който на скоро се присъедини и световият шампион от Мондиал 2026 в Руската Федерация - Карим Бензема, със сигурност няма да се задоволи с подобно класиране. Това е и втора поредна грешка за тима, воден от Симоне, който миналата седмица направи равен с шампиона Ал-Итихад, но и в същото време остава единственият тим в шампионата без допуснато поражение към момента.

Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място
Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

Петков влезе в игра в 82-рата минута, когато замени Анжело Фулжини и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Иначе срещата бе решена от две дузпи изпълнени в рамките на първото полувреме, като всяка от тях бе изпълнена в заключителните минути преди почивката. Така в 42-рата минута гостите поведоха от бялата точка с точно изпълнение на Рубен Невеш, а в 4-ата минута на добавеното време с другия 11-метров наказателен удар Рожер Мартинес изравни за отбора на Марин Петков и оформи крайния резултат. Междувременно една от големите звезди на Ал-Хилал - Тео Ернандес си изкара жълт картон, като това бе четвъртото официално предупрежение през сезона за 28-годишния французин, което означава, че при нов картон ще изтърпи наказание.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Сьорлот прати Атлетико на осминафинал в ШЛ

Хеттрик на Сьорлот прати Атлетико на осминафинал в ШЛ

  • 24 фев 2026 | 21:42
  • 5856
  • 1
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 41705
  • 6
Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец

Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец

  • 24 фев 2026 | 21:24
  • 972
  • 1
Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

Куриоз в Турция: вратар уцели чайка с топката, а негов съотборник я съживи

  • 24 фев 2026 | 21:05
  • 1894
  • 2
Бодьо/Глимт прати в нокаут Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт прати в нокаут Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 11787
  • 48
Закъсалият Волфсбург може да си легенда, донесла историческата титла на клуба

Закъсалият Волфсбург може да си легенда, донесла историческата титла на клуба

  • 24 фев 2026 | 20:38
  • 1694
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 32007
  • 165
Трансферният прозорец в България официално затвори

Трансферният прозорец в България официално затвори

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 75898
  • 87
Бодьо/Глимт прати в нокаут Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт прати в нокаут Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 11787
  • 48
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 41705
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 17074
  • 17
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 21744
  • 34