Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

Българинът Марин Петков влезе от резервната скамейка при равенството 1:1 на клубния си Ал-Таавон срещу тима на Ал-Хилал в отложен мач от 10-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Точката остави отбора на национала на 5-ото място, но се намира на цели 13 точки от 3-тото място, даващо право на участие в международните клубни турнири в Азия.

На третата позиция към момента се намира тъкмо Ал-Хилал, чиито звезден състав обаче, към който на скоро се присъедини и световият шампион от Мондиал 2026 в Руската Федерация - Карим Бензема, със сигурност няма да се задоволи с подобно класиране. Това е и втора поредна грешка за тима, воден от Симоне, който миналата седмица направи равен с шампиона Ал-Итихад, но и в същото време остава единственият тим в шампионата без допуснато поражение към момента.

Петков влезе в игра в 82-рата минута, когато замени Анжело Фулжини и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Иначе срещата бе решена от две дузпи изпълнени в рамките на първото полувреме, като всяка от тях бе изпълнена в заключителните минути преди почивката. Така в 42-рата минута гостите поведоха от бялата точка с точно изпълнение на Рубен Невеш, а в 4-ата минута на добавеното време с другия 11-метров наказателен удар Рожер Мартинес изравни за отбора на Марин Петков и оформи крайния резултат. Междувременно една от големите звезди на Ал-Хилал - Тео Ернандес си изкара жълт картон, като това бе четвъртото официално предупрежение през сезона за 28-годишния французин, което означава, че при нов картон ще изтърпи наказание.