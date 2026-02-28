Интер отново ще се пробва за Къртис Джоунс

Италианският гранд Интер може да отправи оферта за халфа на Ливърпул Къртис Джоунс след края на сезона.
Според "Кориере дело Спорт", миланският клуб вече е водил разговори през януари за наем на 25-годишния англичанин с опция за закупуване.
Интер е близо до подписа на Къртис Джоунс
Вероятността за подновяване на преговорите за Джоунс ще се увеличи значително, ако Давиде Фратези напусне Интер през лятото – развой, който се смята за желан както от клуба, така и от самия играч.
Настоящият договор на Къртис Джоунс с Ливърпул е до юни 2027 година. През този сезон той е записал 24 мача в Премиър лийг, но няма гол.
