  Интер
  2. Интер
Интер отново ще се пробва за Къртис Джоунс

  • 28 фев 2026 | 03:59
  • 167
  • 0
Италианският гранд Интер може да отправи оферта за халфа на Ливърпул Къртис Джоунс след края на сезона.

Според "Кориере дело Спорт", миланският клуб вече е водил разговори през януари за наем на 25-годишния англичанин с опция за закупуване.

Интер е близо до подписа на Къртис Джоунс
Вероятността за подновяване на преговорите за Джоунс ще се увеличи значително, ако Давиде Фратези напусне Интер през лятото – развой, който се смята за желан както от клуба, така и от самия играч.

Настоящият договор на Къртис Джоунс с Ливърпул е до юни 2027 година. През този сезон той е записал 24 мача в Премиър лийг, но няма гол.

Снимки: Gettyimages

