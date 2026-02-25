ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

Популярни
  • 25 фев 2026 | 15:39
  • 853
  • 0
ЦСКА 1948 официално обяви, че си връща в отбора Калоян Стрински. Нападателят игра под наем в Монтана през първата част на сезона, като записа 17 мача и 1 асистенция в efbet Лига. Сега той се завръща в състава на Александър Александров.

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица
Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

Калоян Стрински отново е част от състава на ЦСКА!

Крилото се завръща в отбора след престоя си в Монтана и е готов да помогне на тима в предстоящите предизвикателства.

Пожелаваме му здраве, силни изяви и много успехи с червената фланелка!

