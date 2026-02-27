Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

  • 27 фев 2026 | 19:35
  • 346
  • 0
Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

Даниил Медведев и Талон Грикспоор ще спорят за титлата на турнира по тенис АТП 500 в Дубай  с награден фонд 3.3 милиона долара.

Медведев достигна до финала след категорична победа срещу водача в схемата Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:2 за час и 23 минути игра.

Ще развали ли някой модела "Синкарас"
Ще развали ли някой модела "Синкарас"

Третият в схемата руснак, шампион от 2023 година, реализира един пробив в първия сет и затвори сета с 6:4. Във втория Медведев записа още два брейка и с лекота затвори мача с 6:2.

Във втория полуфинал друг руски тенисист - Андрей Рубльов, загуби от нидерландеца Талон Грикспоор в два сета с 5:7, 6:7(6) за 1 час и 41 минути.

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко
Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Гергана Топалова не успя да се пребори за финал на двойки в Анталия

Гергана Топалова не успя да се пребори за финал на двойки в Анталия

  • 27 фев 2026 | 14:52
  • 585
  • 0
Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Египет

Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Египет

  • 27 фев 2026 | 12:18
  • 558
  • 0
Кецманович на 1/2-финал в Акапулко със съдийско решение! Французин получи невиждано наказание

Кецманович на 1/2-финал в Акапулко със съдийско решение! Французин получи невиждано наказание

  • 27 фев 2026 | 10:47
  • 4976
  • 0
Изцяло американски полуфинал в Акапулко: Тиафо срещу Накашима

Изцяло американски полуфинал в Акапулко: Тиафо срещу Накашима

  • 27 фев 2026 | 10:12
  • 769
  • 1
Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

  • 27 фев 2026 | 09:14
  • 1063
  • 6
Маркова с 1/2-финал на сингъл, Господинова ще играе за титлата на двойки в Баня Лука

Маркова с 1/2-финал на сингъл, Господинова ще играе за титлата на двойки в Баня Лука

  • 27 фев 2026 | 09:02
  • 383
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 21628
  • 59
Очаквайте на живо: България гони втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Очаквайте на живо: България гони втора победа в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 20:42
  • 1218
  • 0
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 29744
  • 40
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 40698
  • 52
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 57656
  • 106
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 28327
  • 4