Медведев срещу Грикспоор на финала в Дубай

Даниил Медведев и Талон Грикспоор ще спорят за титлата на турнира по тенис АТП 500 в Дубай с награден фонд 3.3 милиона долара.

Медведев достигна до финала след категорична победа срещу водача в схемата Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:2 за час и 23 минути игра.

Третият в схемата руснак, шампион от 2023 година, реализира един пробив в първия сет и затвори сета с 6:4. Във втория Медведев записа още два брейка и с лекота затвори мача с 6:2.

Във втория полуфинал друг руски тенисист - Андрей Рубльов, загуби от нидерландеца Талон Грикспоор в два сета с 5:7, 6:7(6) за 1 час и 41 минути.

