Ще развали ли някой модела "Синкарас"

Остават само дни до началото на Индиън Уелс 2026, който започва на 1 март. Това е един от най-големите турнири в календара — първият "Мастърс" за годината и третият WTA 1000 за сезона. А когато сцената е толкова голяма, неизбежно идват и серии, рекорди и важни етапи, които си струва да следим.

Ето седем неща, които са важни в Индиън Уелс тази година, според сайта tennis.com:

Перфектният старт на Карлос Алкарас

Испанецът започна сезона с вихрено 12-0 — най-добрият старт в кариерата му, като спечели титлите на Australian Open и в Доха. Сега той се завръща на едно от любимите си места — Индиън Уелс, където има впечатляващ баланс 20-3 в кариерата си. Алкарас не само спечели турнира в две поредни години (2023 и 2024), но и достигна поне до полуфиналите в последните четири издания. Ще продължи ли перфектния си старт през 2026 в пустинята?

Рестартът на Яник Синер през 2026

След като завърши 2025 г. със серия от 15 поредни победи, италианецът леко охлади темпото си през 2026-а, отпадайки на полуфиналите на Australian Open и на четвъртфиналите в Доха. Това е първият път от 2024 г. насам, в който не достига финал в два поредни турнира.

Синер ще опита да върне инерцията си в Индиън Уелс, където най-добрите му резултати са два полуфинала — всъщност това е единственият "Мастърс" на твърди кортове, който той все още не е печелил.

Макар да не може да настигне Алкарас за №1 в Индиън Уелс, Синер със сигурност може да стопи разликата от 3150 точки.

Серията от титли „Синкарaс“

Когато Алкарас и Синер са заедно в схемата, един от двамата е спечелил последните 17 турнира, в които са участвали — невероятна серия, включваща осем турнира от "Големия шлем", два пъти Финалите на АТР, пет "Мастърс" и два ATP 500.

За да намерим последния път, в който и двамата са били в схемата, но никой от тях не е спечелил титлата, трябва да се върнем чак до Мадрид 2024, когато трофеят бе завоюван от Андрей Рубльов.

Може ли някой да пробие защитната стена „Синкарaс“?

Новак Джокович — кралят на Индиън Уелс?

Ако има някой, който знае как да разбие „Синкарaс“, това е Новак Джокович. Той е единственият тенисист, който е побеждавал и Алкарас, и Синер в рамките на един и същ турнир — на Финалите на АТР 2023, когато надви испанеца на полуфинал и италианеца на финала.

Световният №3, който играе за първи път след финала на Australian Open, преследва и история в Индиън Уелс. С пет титли той дели рекорда за най-много трофеи в турнира с Роджър Федерер, а шеста титла би означавала абсолютен рекорд. Джокович вече държи върховото постижение за най-много титли от "Мастърс" — 40.

Арина Сабаленка — кралицата на твърдите кортове

Подобно на Джокович, Сабаленка играе за първи път след финала си на Australian Open. Въпреки че е спечелила почти всички големи турнири на твърди кортове, има едно осезаемо липсващо парче — Индиън Уелс.

Тя е стигала близо до трофея, с финали през 2023 и 2025, но тази година ще гони първата си титла тук, както и юбилейната 10-а титла от WTA 1000 в кариерата си.

Ранглистата ѝ №1 е сигурна — тя води с 3087 точки, но защитава 650 точки от миналогодишния финал, което дава шанс на съперничките ѝ да скъсят дистанцията.

Ига Швьонтек в атака за история в Индиън Уелс

Колкото и странно да звучи, в 36 издания на женския турнир в Индиън Уелс никога не е имало трикратна шампионка. Десет тенисистки са печелили по два пъти — сред тях Мартина Навратилова, Щефи Граф, Серина Уилямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренка, а най-новото име в този списък е именно Швьонтек, шампионка през 2022 и 2024.

През 2026 г. тя ще се опита да запази този модел и да стане първата трикратна шампионка в историята на турнира.

Докато първото място на Сабаленка е защитено, №2 на Швьонтек не е — Елена Рибакина, Коко Гоф и Джесика Пегула имат реален шанс да я изместят.

Големите защити на Джак Дрейпър и Мира Андреева

И двамата направиха пробив и спечелиха титлите в Индиън Уелс миналата година. За Дрейпър това беше първата титла от "Мастърс" и го изстреля в топ 10 за първи път. За Андреева — втора поредна титла от WTA 1000, постигната по трудния начин — с победи над №2 Швьонтек и №1 Сабаленка на полуфинал и финал.

За Дрейпър повторението изглежда трудно — той беше извън игра през по-голямата част от последните осем месеца заради контузия в ръката и в момента е №15. Ранно отпадане може да го извади дори от Топ 20.

Андреева, от своя страна, ще бъде сред основните фаворитки. Тя започна сезона силно с баланс 11-4 и вече спечели титла на WTA 500 в Аделаида. Световната №8 може да остане в Топ 10, дори при ранно отпадане в Индиън Уелс.

